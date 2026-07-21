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Grecia, uomo accoltella due turisti Usa vicino all'Acropoli di Atene

Mondo
©IPA/Fotogramma

Secondo quanto riferito il responsabile sarebbe un senza fissa dimora con precedenti. I due sono ricoverati con ferite, ma non sono in pericolo di vita. La coppia stava aspettando di entrare nel sito, quando lo sconosciuto si è avvicinato e li ha aggrediti senza motivo con il coltello

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Aggressione con coltello all'ingresso dei cancelli del sito archeologico dell'Acropoli, ad Atene. A subirla una coppia di turisti statunitensi. La polizia greca cha arrestato l'autore dell'attacco: un 60enne greco senza fissa dimora. I due turisti sono stati ricoverati: la donna ha riportato una ferita lieve alla mano, mentre l'uomo ha subito una ferita più seria alla gamba. Le loro condizioni non destano però preoccupazione.

 

L'uomo aveva precedenti

Secondo quanto raccolto dai media locali, l'uomo ritenuto responsabile dell'attacco, che vive senza fissa dimora, era già stato arrestato nel 2019 in piazza Syntagma dove si aggirava con un coltello, ed in passato era stato ricoverato in una clinica psichiatrica.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione di questa mattina è avvenuta poco dopo le 8 ora locale (le 7 in Italia), quando un passante ha chiamato la polizia per segnalare la presenza dell'uomo che si aggirava nei pressi del cancello di ingresso meridionale del sito archeologico, di fronte al museo dell'Acropoli. I due turisti statunitensi, un uomo di 53 anni e una donna di 48, stavano aspettando di entrare nel sito, quando lo sconosciuto si è avvicinato e li ha aggrediti senza motivo con il coltello. Il turista ha fatto scudo alla sua compagna, che ha riportato una ferita lieve alla mano, ed è rimasto ferito in modo più serio alla gamba, perdendo molto sangue. 

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