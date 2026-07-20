La coppia ha annunciato il lieto evento sui social, ma a postare una foto del neonato è stato il presidente Trump sul suo social Truth. È la prima volta in 150 anni che un vicepresidente in carica diventa papà

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel Vance. A dare la notizia è stato lo stesso numero due dell'amministrazione americana con un messaggio nel quale ha comunicato che la moglie Usha e il neonato sono in buone condizioni e ha ringraziato il personale sanitario che ha assistito la famiglia.

L'annuncio della nascita di Alec Neel Vance

L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio diffuso da JD Vance: "Siamo entusiasti di annunciare che questa mattina è nato il nostro bambino, Alec Neel Vance. Usha e il piccolo stanno bene e sono in ottima salute, mentre i nostri figli sono felicissimi di conoscere il loro fratellino".

Nel messaggio il vicepresidente ha espresso anche gratitudine nei confronti dei medici e del personale che hanno seguito il parto: "Gli straordinari medici militari e il personale del Walter Reed Medical Center e della White House Medical Unit sono stati una vera benedizione. Siamo profondamente grati per tutto ciò che hanno fatto per la nostra famiglia".

Alec Neel è il quarto figlio della coppia e si aggiunge ai fratelli Ewan, Vivek e Mirabel.