La coppia ha annunciato il lieto evento sui social, ma a postare una foto del neonato è stato il presidente Trump sul suo social Truth. È la prima volta in 150 anni che un vicepresidente in carica diventa papà
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel Vance. A dare la notizia è stato lo stesso numero due dell'amministrazione americana con un messaggio nel quale ha comunicato che la moglie Usha e il neonato sono in buone condizioni e ha ringraziato il personale sanitario che ha assistito la famiglia.
L'annuncio della nascita di Alec Neel Vance
L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio diffuso da JD Vance: "Siamo entusiasti di annunciare che questa mattina è nato il nostro bambino, Alec Neel Vance. Usha e il piccolo stanno bene e sono in ottima salute, mentre i nostri figli sono felicissimi di conoscere il loro fratellino".
Nel messaggio il vicepresidente ha espresso anche gratitudine nei confronti dei medici e del personale che hanno seguito il parto: "Gli straordinari medici militari e il personale del Walter Reed Medical Center e della White House Medical Unit sono stati una vera benedizione. Siamo profondamente grati per tutto ciò che hanno fatto per la nostra famiglia".
Alec Neel è il quarto figlio della coppia e si aggiunge ai fratelli Ewan, Vivek e Mirabel.
Le congratulazioni di Donald Trump
Dopo l'annuncio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un messaggio di congratulazioni al vicepresidente attraverso Truth Social. "Congratulazioni! Un bambino perfetto per la meravigliosa famiglia Vance", ha scritto il presidente.
Un evento che non si verificava da oltre 150 anni
Secondo i media americani, la nascita di Alec Neel Vance rappresenta un evento senza precedenti da oltre 150 anni: è infatti la prima volta in un secolo e mezzo che la moglie di un vicepresidente degli Stati Uniti partorisce mentre il marito è in carica. L'ultimo caso risale al 1870, quando il vicepresidente Schuyler Colfax e la moglie Ellen Maria Colfax ebbero un figlio durante il mandato.