Mondo
Il cliente diventa cassiere? A New York l'ipotesi di una "ricompensa"
Se al supermercato fai il lavoro del cassiere utilizzando le casse automatiche, perché non dovresti essere pagato? Una domanda che a New York è diventata una proposta di legge: sconto del 10% obbligatorio per chi usa il self-checkout. Ma tra chi la sostiene e chi teme ricadute sul lavoro, l'idea divide. E in Italia?
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