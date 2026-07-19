Le accuse a carico dei due influencer vicini al movimento Maga non sono state rese note, ma entrambi erano stati incriminati a vario titolo sul suolo britannico e in Romania per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione con lesioni personali

Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate, invece, deve rispondere di violenza sessuale, stupro organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. I due uomini sono stati inoltre incriminati in Romania per tratta di esseri umani, stupro e costituzione di un'associazione a delinquere, in seguito al loro arresto avvenuto nel dicembre 2022.

Simboli del movimento Maga e influencere della 'manosfera'

Secondo il rapporto della polizia britannica, i fatti sarebbero avvenuti tra il luglio 2010 e l'agosto 2017. Ex campioni di kickboxing diventati simboli del movimento Maga e influencer della cosiddetta 'manosfera', un movimento maschilista e misogino che ha milioni di seguaci sui social media, i due sono scappati dalla Gran Bretagna in Romania nel 2015 dopo che Andrew era stato accusato di stupro e strangolamento da tre donne. I fratelli hanno quindi approfittato della relativa immunità di cui godevano a Bucarest per reclutare e sfruttare sistematicamente donne, molte delle quali adolescenti, costringendole a girare video porno nel cosiddetto American Village, un compound protetto da guardie armate poco a nord della capitale romena. Nel 2022, dopo l'allarme lanciato da una fidanzata di Tristan, i fratelli sono finiti sotto inchiesta in Romania per traffico di esseri umani, traffico di minori, pedofilia e riciclaggio. Sono ricercati da anni in Gran Bretagna.