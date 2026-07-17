Il surreale salvataggio a Kansas City durante la rimozione dei bagni chimici, che erano stati installati per un evento legato ai Mondiali di calcio. L'uomo è stato estratto dalla toilette solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è stato soccorso a Kansas City, negli Usa, dopo essere rimasto intrappolato per circa otto ore nella vasca di raccolta di una toilette portatile. Secondo quanto riferito dai soccorritori, si era infilato all'interno della tazza del wc nel tentativo di recuperare una bibita caduta il giorno precedente. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare la tazza del bagno chimico.

Il salvataggio durante il ritiro dei bagni portatili L'episodio risale al 14 luglio ed è avvenuto mentre le squadre della società Patriot Portable Restrooms stavano ritirando le toilette utilizzate in occasione di un evento collegato ai Mondiali di calcio. Come raccontato da Chip Counterman, uno dei titolari dell'azienda, un autista aveva controllato tutte le cabine prima del carico, bussando a ogni porta per verificare che fossero vuote. Una delle toilette risultava però chiusa a chiave e all'occupante era stato comunicato che avrebbe avuto circa dieci minuti per terminare prima del ritorno della squadra incaricata del ritiro. Quando l'addetto è tornato sul posto, l'uomo si è rifiutato di uscire e la situazione ha portato alla richiesta di intervento della polizia.

La scoperta: era finito nel serbatoio sotto il wc All'arrivo di un agente, l'uomo ha spiegato "che non riusciva a uscire dal gabinetto". Dopo aver forzato la porta della toilette, però, i soccorritori non hanno trovato nessuno all'interno. Secondo il racconto di Counterman, "all'improvviso una testa è spuntata fuori dal water". L'uomo si era infatti infilato nel serbatoio di raccolta dei rifiuti posto sotto il sedile della toilette portatile, rimanendo bloccato senza riuscire a risalire.

Il salvataggio dei vigili del fuoco A quel punto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Kansas City, che hanno dovuto tagliare la tazza del bagno portatile per consentire il recupero del malcapitato. Una volta estratto, l'uomo, coperto di feci e urina, è stato lavato utilizzando un'autopompa. Successivamente ha ringraziato i soccorritori per averlo liberato da quella che ha definito una "situazione orribile".