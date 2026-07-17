Uganda, autobus scolastico si ribalta: morti almeno 20 bambini

Secondo le indagini preliminari della polizia, l'autobus della King David Junior School di Kampala stava riportando gli alunni a casa, dopo una gita alle cascate di Sipi, quando è uscito di strada ha urtato un masso e si è ribaltato. Tra le vittime anche un adulto. Diversi i feriti

Un autobus che trasportava degli studenti di ritorno da una gita è uscito di strada in Uganda e nell’incidente sono morti 20 bambini e un adulto. Secondo le indagini preliminari della polizia, l'autobus della King David Junior School di Kampala, la capitale, stava riportando gli alunni a casa, dopo una gita alle cascate di Sipi, nel distretto di Kapchorwa, quando è uscito di strada.

La dinamica dell’incidente

"A quanto riferito - ha dichiarato la polizia - l'autista ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada, ha urtato un grosso masso a bordo carreggiata e si è ribaltato. L'incidente è costato la vita a un uomo adulto e a 20 alunni, mentre tre uomini adulti e diversi minori hanno riportato ferite". La polizia ha diffuso l'immagine dell'autobus, gravemente danneggiato e ribaltato, e ha fatto sapere che le indagini sono in corso, mentre diversi bambini e adulti sono ricoverati in ospedale.

Gli incidenti con autobus in Uganda

Gli incidenti mortali che coinvolgono autobus sono relativamente frequenti in Uganda. A ottobre, due autobus si sono scontrati su una strada principale, causando la morte di almeno 46 persone. Un rapporto del 2024 ha indicato che, in quell'anno, si sono verificati 4.434 incidenti mortali, con un bilancio di 5.144 vittime.