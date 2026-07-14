Gus in vendita: lo scheletro di T-Rex è all'asta da Sotheby's a 30 milioni di dollariMondo
L'esemplare preistorico di 67 milioni di anni potrebbe raggiungere un prezzo record, anche più alto di quello ipotizzato dalla compagnia inglese. Ma gli esperti avvertono: il rischio è che vengano sottratti allo studio e alla fruizione del pubblico
Gus non sente lo scorrere del tempo anzi, grazie ai suoi 67 milioni di anni, acquista ancora più prestigio. Lo scheletro del Tyrannosaurus rex 'Gus', uno degli esemplari di T-rex più grandi e completi mai ritrovati, è stato valutato 30 milioni di dollari, ma potrebbe raggiungere un prezzo ancora più alto mercoledì 15 luglio, quando sarà battuto all'asta da Sotheby's.
Che dinosauro è
Il dinosauro, vissuto 67 milioni di anni fa e scoperto nel 2021 in un ranch del Sud Dakota, era lungo 11,5 metri e alto 3,8 metri: il suo fossile conserva ancora il segno di un morso sul cranio e altre lesioni in gran parte riconducibili a combattimenti. La sua vendita, presumibilmente a un prezzo record, mette però in allerta la comunità scientifica. "Non è sbagliato riconoscere il valore del lavoro e degli investimenti necessari per recuperare e preparare questi grandi fossili”, ha commentato all’Ansa il paleontologo Simone Maganuco, collaboratore del Museo di Storia Naturale di Milano, “ma il rischio è che vengano sottratti allo studio e alla fruizione pubblica. Forse se le cifre fossero più basse, ci potrebbero essere molti più musei tra i potenziali compratori".
I rischi delle vendite dei dinosauri
"L'asta di domani potrebbe portare a una grossa perdita scientifica: speriamo che l'acquirente doni il fossile a un'istituzione pubblica", ha affermato il paleontologo Filippo Bertozzo, che dopo aver lavorato al Museo Reale di Scienze Naturali di Bruxelles sta per trasferirsi all'Università di Lisbona. Esemplari unici come Gus, sottolinea il ricercatore, "possono rivelare una quantità enorme di dati scientifici", ma "se vengono tenuti fra le mura di casa" di un facoltoso acquirente privato perdono il loro valore, perché "le riviste scientifiche di settore non accettano studi condotti su esemplari che non sono depositati in un'istituzione pubblica".
Inoltre, la mancata esposizione in un museo farebbe perdere la possibilità di avvicinare il grande pubblico alla scienza e allo studio del mondo naturale. Gus, però, non è l’unico dinosauro ad essere stato acquistato negli ultimi tempi. I cinque esemplari di animali preistorici più costosi venduti all'asta risalgono tutti agli ultimi sei anni, incluso Stan, un T- Rex venduto da Christie's per 31,8 milioni di dollari nel 2020 anche se, il record è attualmente detenuto da Apex, uno stegosauro venduto da Sotheby's nel 2024 per 44,6 milioni di dollari.