L'esemplare preistorico di 67 milioni di anni potrebbe raggiungere un prezzo record, anche più alto di quello ipotizzato dalla compagnia inglese. Ma gli esperti avvertono: il rischio è che vengano sottratti allo studio e alla fruizione del pubblico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gus non sente lo scorrere del tempo anzi, grazie ai suoi 67 milioni di anni, acquista ancora più prestigio. Lo scheletro del Tyrannosaurus rex 'Gus', uno degli esemplari di T-rex più grandi e completi mai ritrovati, è stato valutato 30 milioni di dollari, ma potrebbe raggiungere un prezzo ancora più alto mercoledì 15 luglio, quando sarà battuto all'asta da Sotheby's.

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Che dinosauro è Il dinosauro, vissuto 67 milioni di anni fa e scoperto nel 2021 in un ranch del Sud Dakota, era lungo 11,5 metri e alto 3,8 metri: il suo fossile conserva ancora il segno di un morso sul cranio e altre lesioni in gran parte riconducibili a combattimenti. La sua vendita, presumibilmente a un prezzo record, mette però in allerta la comunità scientifica. "Non è sbagliato riconoscere il valore del lavoro e degli investimenti necessari per recuperare e preparare questi grandi fossili”, ha commentato all’Ansa il paleontologo Simone Maganuco, collaboratore del Museo di Storia Naturale di Milano, “ma il rischio è che vengano sottratti allo studio e alla fruizione pubblica. Forse se le cifre fossero più basse, ci potrebbero essere molti più musei tra i potenziali compratori".