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Cnn: "Cina ha costruito prima replica a grandezza naturale di un cacciatorpediniere Usa"

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Secondo l'emittente statunitense, la struttura riproduce un'unità della classe Arleigh Burke, uno dei principali cacciatorpediniere missilistici della Us Navy. La replica si trova in un'area di test missilistici nell'ovest della Cina, a oltre 1.600 chilometri dalla costa

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La Cina ha costruito nel deserto dello Xinjiang quella che gli analisti ritengono essere la prima replica tridimensionale a grandezza naturale di un cacciatorpediniere della Marina statunitense. Lo riferisce la Cnn, che cita immagini satellitari e l'analisi di esperti di intelligence open source. Secondo l'emittente statunitense, la struttura riproduce un'unità della classe Arleigh Burke, uno dei principali cacciatorpediniere missilistici della Us Navy. La replica si trova in un'area di test missilistici nell'ovest della Cina, a oltre 1.600 chilometri dalla costa, ed è caratterizzata da dettagli che richiamano fedelmente la nave originale, tra cui il ponte di volo per elicotteri, i lanciatori verticali per missili, il ponte di comando e il cannone di prua. La Cnn ricorda che l'Esercito popolare di liberazione aveva già costruito in passato bersagli bidimensionali raffiguranti portaerei e cacciatorpediniere statunitensi, ma questa è la prima volta che viene individuata una replica tridimensionale così dettagliata, dotata anche di antenne che, secondo gli esperti, potrebbero simulare la firma radar di una vera nave da guerra americana. 

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