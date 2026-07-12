Qatar, muore a 74 anni l'ex emiro Al Thani, padre dell'attuale leader

Salito al potere nel 1995 con un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa, Hamad ereditò un piccolo emirato periferico e con risorse limitate, trasformandolo in uno dei protagonisti della scena regionale e internazionale. Per Giorgia Meloni "l'ex emiro ha cambiato il corso della storia del Paese con visione e coraggio" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lo sceicco Hamad bin ⁠Khalifa Al Thani è deceduto all'età di ⁠74 anni. Padre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, è stato emiro del Paese dal 1995 al 2013 ed è considerato uno dei principali artefici del Qatar moderno. "Con il cuore saldo nella fede nel volere di Dio e nel destino, l'Amiri Diwan piange la grande perdita per la nazione del defunto - che Dio abbia pietà di lui - Sua Altezza il Padre dell'Emiro, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, scomparso questa mattina", ha dichiarato l'Amiri Diwan in un comunicato.

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Le riforme politiche Salito al potere nel 1995 con un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa, Hamad ereditò un piccolo emirato periferico e con risorse limitate, trasformandolo in uno dei protagonisti della scena regionale e internazionale, uno dei maggiori produttori mondiali di gas naturale liquefatto. Storico alleato degli Stati Uniti, Sheikh Hamad riuscì anche a consolidare il ruolo del Qatar nella politica araba, assumendo di volta in volta funzioni di mediatore, finanziatore e attore diplomatico. Tra le iniziative più significative del suo regno vi fu il lancio, nel 1996, dell'emittente internazionale Al Jazeera, divenuta uno dei principali strumenti di influenza del Qatar e protagonista durante le rivolte delle Primavere arabe. Sul piano interno introdusse alcune riforme politiche, tra cui l'approvazione tramite referendum, nel 2003, di una Costituzione che prevedeva la separazione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, pur mantenendo il potere esecutivo nelle mani dell'emiro e del suo governo. Fu ancora durante il suo regno che il Qatar ottenne, nel 2010, l'assegnazione dell'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022. Nel 2013 decise di abdicare volontariamente in favore del figlio Tamim. Dopo l'abdicazione mantenne un profilo pubblico molto discreto, apparendo solo sporadicamente. Vedi anche Chi è Al Thani, lo sceicco del Qatar che ha comprato Villa Certosa