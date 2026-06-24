Ex premier del Qatar e capo della Qatar Investment Authority, figura centrale della politica e della finanza di Doha, è protagonista di investimenti globali in immobili e grandi gruppi internazionali. In Sardegna ha già realizzato operazioni rilevanti e, sotto la sua guida, il Qatar ha rafforzato il proprio ruolo sulla scena internazionale ascolta articolo

Hamad bin Jassim Al Thani (HBJ come viene comunemente chiamato in ambienti finanziari), capo della Qatar Investment Authority, uno dei maggiori fondi sovrani al mondo, è l'acquirente di Villa Certosa, la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo. L'operazione, stimata intorno ai 350 milioni di euro, è stata condotta attraverso la Constellation Hotels Holding Ltd Sca, il veicolo immobiliare della famiglia Al Thani con sede in Lussemburgo. Il patrimonio personale di HBJ è stimato da Forbes intorno ai 5,1 miliardi di dollari il suo patrimonio netto è di 5,1 miliardi di dollari.

Un profilo politico ed economico di primo piano Non solo un uomo d'affari e miliardario, Hamad bin Jassim Jaber Al Thani è una figura politica di alto rango. È stato il primo ministro del Qatar dal 2007 al 2013, ministro degli Esteri e guida della Qatar Investment Authority fino al 2013. Pronipote di Jassim bin Mohammed Al Thani, padre fondatore del Qatar moderno, è cugino di secondo grado dell'attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Nato a Doha nel 1959, ha ricoperto incarichi centrali soprattutto in ambito economico. Nel 2012 la rivista Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo.

Gli investimenti globali La sua ricchezza è legata anche a investimenti miliardari nel Regno Unito e in altri Paesi. Il fondo sovrano controlla il Paris Saint-Germain, l'Hotel Gallia a Milano e numerosi complessi commerciali e turistici tra Roma, Parigi, Londra e New York. Il nome di Al Thani è associato a operazioni di portata globale: partecipazioni in Harrods, quote in Barclays e Volkswagen. Nel 2002 ha acquistato società nelle Isole Vergini Britanniche e alle Bahamas, tramite le quali deteneva posti barca a Palma di Maiorca e un mega yacht da 300 milioni di dollari. Leggi anche Villa Certosa, vendesi un’era. Vista mare, trattativa riservata

La presenza in Sardegna In Gallura Al Thani ha già realizzato investimenti rilevanti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Investment Foundation al Mater Olbia Hospital, ex San Raffaele. L'acquisto di Villa Certosa si inserisce in questa strategia.