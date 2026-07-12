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Marinaio disperso, per le ricerche la Corea del Sud chiede aiuto al Nord... con un sms

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©Getty

La notizia è stata confermata dal Ministero dell'Unificazione di Seul: la richiesta è stata inoltrata a Pyongyang attraverso la stampa con un messaggio sms, poiché tra i due Paesi non esistono linee di comunicazione dirette. Il marinaio è scomparso durantre un servizio di pattugliamento costiero

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La Corea del Sud ha chiesto aiuto alla Corea del Nord nelle ricerche di un marinaio disperso vicino al confine sulla costa orientale. A riferirlo è stato il Ministero dell'Unificazione di Seul, precisando che la richiesta è stata inoltrata a Pyongyang attraverso la stampa con un messaggio sms, poiché tra i due Paesi non esistono linee di comunicazione dirette. Secondo il dicastero sudcoreano, il marinaio della Marina militare è scomparso durantre un servizio di pattugliamento al largo della costa orientale e sarebbe stato “trascinato a nord oltre la linea di confine settentrionale”.  

Il marinaio scomparso

“Dato che la marina sudcoreana è attualmente impegnata nelle ricerche del marinaio scomparso, chiediamo la collaborazione della Corea del Nord, per motivi umanitari, nelle ricerche e nel suo rimpatrio”, si legge ancora nell'sms scritto da Seul. L’amministrazione sudcoreana del presidente Lee Jae Myung ha cercato di allentare le tensioni con Pyongyang fin dal suo insediamento lo scorso anno, ma le sue ripetute aperture al dialogo sono state respinte dalla Corea del Nord, che nel 2024 ha dichiarato la Corea del Sud “nazione ostile”.

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