La notizia è stata confermata dal Ministero dell'Unificazione di Seul: la richiesta è stata inoltrata a Pyongyang attraverso la stampa con un messaggio sms, poiché tra i due Paesi non esistono linee di comunicazione dirette. Il marinaio è scomparso durantre un servizio di pattugliamento costiero

La Corea del Sud ha chiesto aiuto alla Corea del Nord nelle ricerche di un marinaio disperso vicino al confine sulla costa orientale. A riferirlo è stato il Ministero dell'Unificazione di Seul, precisando che la richiesta è stata inoltrata a Pyongyang attraverso la stampa con un messaggio sms, poiché tra i due Paesi non esistono linee di comunicazione dirette. Secondo il dicastero sudcoreano, il marinaio della Marina militare è scomparso durantre un servizio di pattugliamento al largo della costa orientale e sarebbe stato “trascinato a nord oltre la linea di confine settentrionale”.