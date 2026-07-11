Uk, rilasciato il 26enne arrestato per l'omicidio di Ann Widdecombe

L'ex deputata britannica è stata trovata morta nella sua abitazione a 78 anni: sarebbe stata uccisa ma la polizia esclude l'atto terroristico. La reazione di Farage: "Profondamente addolorato dalle circostanze della sua morte" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'uomo di 26 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso Ann Widdecombe, figura notissima della destra politica britannica e pasionaria euroscettica, è stato rilasciato e non è più coinvolto nelle indagini. Lo ha riferito la polizia citata da Sky News.

Il vice capo della polizia del Devon e della Cornovaglia Matt Longman ha dichiarato che la priorità delle forze dell'ordine "rimane l'identificazione dei responsabili e la garanzia che tutte le prove disponibili vengano esaminate a fondo". "Gli investigatori continuano a svolgere numerose indagini nell'ambito del procedimento in corso e restiamo impegnati a ricostruire l'intera dinamica dei fatti", ha aggiunto. L'abitazione di Widdecombe resta transennata, mentre la squadra investigativa indaga sulla morte. Longman ha affermato che le indagini stanno procedendo a "ritmo considerevole". "Stiamo impiegando tutte le risorse necessarie per scoprire esattamente cosa è successo", ha concluso.

È mistero sul suo decesso La persona fermata e poi rilasciata è un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto.

Widdecombe è stata ritrovata all'interno della propria abitazione, una dimora di campagna ai margini di un villaggio dell'area di Haytor Vale, nel verde dell'altopiano di Dartmoor, affacciato sulla costa dell'Inghilterra sud-occidentale. Tutto sembra portare a un "omidicio", come ha confermato la polizia, annunciando l'apertura di un'indagine penale. Il capo detective Ilona Rosson ha parlato di un episodio "davvero tragico per la famiglia e gli amici" della donna. Sempre Rosson ha poi invocato la collaborazione di qualunque testimone che abbia visto o sentito qualcosa o disponga di immagini riprese da "camere a circuito chiuso e dash-cam".

Le reazioni Widdecombe, negli ultimi anni, è stata responsabile del settore giustizia e immigrazione nel partito di Farage "Reform Uk", ispirato a slogan di stampo trumpiano in materia di linea dura sul flusso migratorio illegale. La reazione nei palazzi del potere è stata di shock unanime e bipartisan. Dai colleghi di Reform, alla leader conservatrice, Kemi Badenoch, fino a Shabana Mahmood, ministra dell'Interno nel governo laburista del dimissionario Keir Starmer, che ha definito "estremamente angoscianti" le circostanze del delitto, assicurando di essere in contatto con la polizia e vicina "ai familiari di Ann", non senza chiedere al contempo di evitare "speculazioni".

Chi era Widdecombe Divisiva e radicale su alcuni dossier cari alla destra, ma capace di garbo e tatto personale nei rapporti e nei dibattiti con gli avversari, Widdecombe non era una comparsa nella vita pubblica dell'isola. Nata a Bath nel 1947, deputata Tory ai Comuni dal 1987 al 2010, ha avuto incarichi di governo negli anni '90 sotto la premiership di John Major.

Uscita dalla politica attiva, è diventata scrittrice, ma anche star tv, sprizzando simpatia nei panni di concorrente di Strictly Come Dancing (versione Bbc di Ballando con le Stelle), nella cui edizione 2018 è arrivata alla finale. Paladina inflessibile dell'uscita dall'Ue è tornata sulla scena elettorale dopo il referendum del 2016 ed è stata eurodeputata del Brexit Party al fianco di Farage dal 2019 al 2020, anno della formalizzazione del divorzio da Bruxelles. Negli ultimi anni si era riunita a Reform, fino all'atroce fine di queste ore.

Anche il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha diffuso un video messaggio sui social in cui descrive Ann Widdecombe, portavoce del suo partito, come una donna "straordinaria", "notevole e di sani principi". Afferma di essere "profondamente addolorato per le circostanze della sua morte", aggiungendo che lei "non avrebbe fatto del male a una mosca".