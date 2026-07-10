UK, vince 15 milioni alla lotteria: madre butta biglietto per errore

La vittoria con gli stessi sei numeri che giocava da vent'anni. Ma quando la madre è andata al punto vendita per controllare la vincita, le è stato detto che quei numeri non erano stati estratti. E lei ha gettato il tagliando

Quando Kath ha realizzato che i numeri estratti coincidevano con quelli giocati, era ormai troppo tardi: i rifiuti erano già stati raccolti e il tagliando non poteva più essere recuperato. Il proprietario del punto vendita, Karan Kumar, ha spiegato ai giornali britannici che probabilmente il terminale non funzionava correttamente. "Ora è in corso un'indagine: sarebbe fantastico se avesse davvero vinto".

Secondo il racconto di Kath Main, 46 anni e madre di due figli, il tagliando era stato portato dalla madre Fiona in un punto vendita Londis di Abercynon, nel Galles del Sud, per verificarne l'esito. Il controllo avrebbe indicato, erroneamente, che non risultavano vincite e il biglietto sarebbe stato quindi gettato via.

Una volta denunciato lo smarrimento, Allwyn, la società che gestisce la lotteria britannica, ha confermato di aver aperto un'indagine sulla vicenda, che dovrebbe concludersi entro 30 giorni. "La National Lottery - ha spiegato un portavoce - è l'unica grande lotteria al mondo che consente ai giocatori di richiedere un premio anche se il biglietto vincente è stato smarrito, rubato o distrutto. La nostra priorità è garantire che ogni premio venga pagato correttamente alla persona che ne ha diritto".

I numeri vincenti

Kath ha spiegato di aver centrato il jackpot del concorso del 6 giugno grazie ai numeri che gioca da circa vent'anni: 8, 10, 26, 30, 35 e 42. I sei numeri corrispondono alle date di nascita sua e del marito Marcus, alla data in cui la coppia ha iniziato a giocare insieme e ad altri due numeri aggiunti "per arrivare a sei".

Ripercorrendo il momento della scoperta, la donna ha raccontato ai giornali britannici il dialogo con la madre: "Le ho detto: 'Abbiamo vinto alla lotteria', e lei mi ha risposto: 'Ho controllato e non c'erano vincite'. Le ho detto: 'No, è un biglietto vincente, abbiamo vinto'. Mi ha chiesto: 'Quanto?'. Le ho risposto: '12 milioni di sterline' (15 milioni di euro, ndr). E lei: 'Non può essere, il biglietto è nella spazzatura'".