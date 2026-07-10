Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Londra, ingoia un anello di diamanti da 40mila euro per rubarlo: telecamere lo incastrano

Mondo

È accaduto in una gioielleria di Hatton Garden, nel cuore di Londra. Un cliente ha portato alla bocca un anello di fidanzamento con diamante taglio princess del valore di circa 35mila sterline, oltre 40mila euro, e lo ha inghiottito, tentando poi di uscire dal negozio. Solo il riesame delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso al titolare di ricostruire quanto era avvenuto. Messo alle strette, l'uomo ha rigurgitato il gioiello

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un anello di fidanzamento da 35mila sterline, oltre 40mila euro, un diamante taglio princess incastonato su una fascia di platino, sparito nel nulla nel cuore del distretto dei gioiellieri di Londra. È quanto è accaduto da Elegance Jewellers, in Hatton Garden, dove un cliente ha ingoiato il gioiello che gli era stato mostrato e ha provato ad allontanarsi. A svelare il metodo, insolito quanto rischioso, sono state le telecamere a circuito chiuso del negozio.

 

Tenta furto anello ingoiandolo
Instagram

Due ore a esaminare gli anelli

A servire il cliente, nel giugno 2025, è stato Syed Hussan, 58 anni. L'uomo si è presentato in negozio all'orario di chiusura e ha trascorso due ore a osservare diversi modelli. Alla fine ha annunciato che sarebbe tornato il giorno successivo con una decisione e si è avviato verso l'uscita. È stato in quel momento che il titolare si è accorto che uno dei tre anelli mostrati non c'era più.

 

Alla richiesta di restituirlo, secondo il racconto del gioielliere, il cliente ha reagito alzando la voce e invitando il personale a controllargli le tasche. Nessuno, in quei minuti, aveva capito cosa fosse successo.

Il gesto immortalato dalle telecamere

Solo rivedendo più volte le registrazioni la famiglia è riuscita a individuare il momento esatto: nelle immagini si vede l'uomo raccogliere l'anello, portarlo rapidamente alla bocca e inghiottirlo. Il movimento è così veloce che è servito più di un passaggio del filmato per metterlo a fuoco.

 

Messo di fronte all'evidenza, il cliente si sarebbe infilato le dita in gola, rigurgitando il gioiello e restituendolo. È stato poi accompagnato fuori dal negozio dalla sicurezza. Cosa sia accaduto dopo, il personale non lo sa.

"Mai visto niente del genere in tre generazioni"

A raccontare l'episodio è Junaid Hassan, 28 anni, figlio di Syed e alla guida dell'attività di famiglia. "È stato davvero assurdo. Ancora non riesco a credere che sia successo. Non sai mai chi hai davanti", ha detto. "L'abbiamo beccato per caso. Non si sa in quanti altri posti sia stato senza che nessuno se ne accorgesse".

 

Il negozio è a Hatton Garden da tre generazioni: "Non abbiamo mai visto nessuno ingoiare un anello. Io non riesco a prendere un paracetamolo senza acqua, non so come abbia fatto. Avrebbe potuto graffiarsi dentro. Parlava normalmente, non ti saresti mai accorto che ce l'aveva in gola".

 

Il padre ha aggiunto: "Gli ho chiesto gentilmente di restituirlo e lui ha iniziato a urlare e a strepitare. Era la prima volta che vedevo una cosa simile, per fortuna me ne sono accorto".

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, raid nel sud Russia: 2 depositi di greggio in fiamme. LIVE

live Mondo

 I depositi presi di mira si trovano sul Mar d'Azov, ha precisato Slyusar, aggiungendo che...

Hormuz, traffico fermo. Wsj: nuovo piano Iran per uccidere Trump. LIVE

live Mondo

Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano...

Spagna, governo lancia linea di abbigliamento per 50 anni democrazia

Mondo

E' nata 'Dmocracia', una collezione streetwear di felpe, magliette e cappellini accompagnati...

Dorme al volante della Tesla in autostrada, indaga la polizia

Mondo

Una donna è stata filmata mentre dormiva al posto di guida di una Tesla lanciata a 100 chilometri...

Mondiali, morta 17enne durante festeggiamenti dopo Francia-Marocco

Mondo

La ragazza è deceduta stanotte ad Aulonye-Aymeries, nel Nord, dopo essere caduta da un camion sul...

Mondo: I più letti