È accaduto in una gioielleria di Hatton Garden, nel cuore di Londra. Un cliente ha portato alla bocca un anello di fidanzamento con diamante taglio princess del valore di circa 35mila sterline, oltre 40mila euro, e lo ha inghiottito, tentando poi di uscire dal negozio. Solo il riesame delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso al titolare di ricostruire quanto era avvenuto. Messo alle strette, l'uomo ha rigurgitato il gioiello

Un anello di fidanzamento da 35mila sterline, oltre 40mila euro, un diamante taglio princess incastonato su una fascia di platino, sparito nel nulla nel cuore del distretto dei gioiellieri di Londra. È quanto è accaduto da Elegance Jewellers, in Hatton Garden, dove un cliente ha ingoiato il gioiello che gli era stato mostrato e ha provato ad allontanarsi. A svelare il metodo, insolito quanto rischioso, sono state le telecamere a circuito chiuso del negozio.

Due ore a esaminare gli anelli

A servire il cliente, nel giugno 2025, è stato Syed Hussan, 58 anni. L'uomo si è presentato in negozio all'orario di chiusura e ha trascorso due ore a osservare diversi modelli. Alla fine ha annunciato che sarebbe tornato il giorno successivo con una decisione e si è avviato verso l'uscita. È stato in quel momento che il titolare si è accorto che uno dei tre anelli mostrati non c'era più.

Alla richiesta di restituirlo, secondo il racconto del gioielliere, il cliente ha reagito alzando la voce e invitando il personale a controllargli le tasche. Nessuno, in quei minuti, aveva capito cosa fosse successo.