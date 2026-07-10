Se a sfidare Farage è un bidone della spazzatura spaziale

La mossa a sorpresa del leader di Reform Uk di dare le dimissioni per ripresentarsi alle suppletive a Clacton rischia di trasformarsi in farsa. Gli altri partiti hanno smontato il piano del patron della Brexit decidendo di non partecipare all’elezione, svuotandola così di significato. L’unico sfidante del leader della destra populista potrebbe quindi essere il pittoresco personaggio Count Binface
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