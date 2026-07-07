Sì, Le Pen potrà correre per l'Eliseo. Ma non è detto che lo farà

Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, due con la condizionale. Se lo vorrà, la prossima primavera potrà tentare la sua terza corsa all’Eliseo. Ma ora che è stato assodato che le sarà possibile candidarsi, la domanda è una: sarà opportuno per una leader condannata per una fattispecie politicamente spinosa come l’appropriazione indebita di fondi pubblici, candidarsi alla Presidenza?