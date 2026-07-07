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Cina, tornado e inondazioni per il tifone Bavi: 48mila evacuati

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La tempesta ha raggiunto venti fino a circa 290 km/h (180 miglia orarie) durante il suo passaggio su Guam, Tinian, Saipan e Rota nella giornata di lunedì

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La Cina deve fronteggiare il super tifone Bavi, che si sta spostando attraverso il Pacifico in direzione di Taiwan e dovrebbe toccare terra lungo la costa orientale cinese nel corso della settimana. La tempesta ha raggiunto venti fino a circa 290 km/h (180 miglia orarie) durante il suo passaggio su Guam, Tinian, Saipan e Rota nella giornata di lunedì. Si contano almeno 48mila persone evacuate per precauzione.

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