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Uk, salta l'invito al principe Harry a Buckingham Palace: "Risposta tardiva del duca"

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Atteso nel Regno Unito, il secondogenito di Carlo III aveva ricevuto l'invito dal padre per soggiornare nella residenza ufficiale londinese. Un'iniziativa che, secondo la Bbc, è stata cancellata dall'apparato della casa reale, nonostante il principe avesse accettato l'invito. Secondo fonti di palazzo, l'ok di Harry sarebbe giunto tardivamente, mentre i preparativi avrebbero previsto un minimo di "preavviso". Stando invece al portavoce del duca, l'invito "è stato ritirato"

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Salta l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace avanzata da re Carlo III al principe Harry. Il duca di Sussex, atteso da domani nel Regno Unito, aveva ricevuto l'invito dal padre per soggiornare nella residenza ufficiale londinese. Un'iniziativa che, nata come gesto di riconciliazione, è stata però cancellata dall'apparato della casa reale, secondo la Bbc, nonostante il principe avesse accettato l'invito. Secondo alcune fonti di palazzo, l'ok di Harry sarebbe giunto tardivamente, mentre i preparativi avrebbero previsto un minimo di "preavviso". Stando invece al portavoce del principe, l'invito "è stato ritirato", parlando di un fatto "deludente". 

La visita del principe Harry a Londra

Il principe Harry, che dopo lo strappo con il resto della famiglia nel 2020 si è trasferito negli Stati Uniti, giungerà domani a Londra per una visita di 5 giorni. A differenza di quanto inizialmente pianificato, il duca non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.

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