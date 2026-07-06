Atteso nel Regno Unito, il secondogenito di Carlo III aveva ricevuto l'invito dal padre per soggiornare nella residenza ufficiale londinese. Un'iniziativa che, secondo la Bbc, è stata cancellata dall'apparato della casa reale, nonostante il principe avesse accettato l'invito. Secondo fonti di palazzo, l'ok di Harry sarebbe giunto tardivamente, mentre i preparativi avrebbero previsto un minimo di "preavviso". Stando invece al portavoce del duca, l'invito "è stato ritirato"