Il protagonista dell’episodio è stato fermato una volta raggiunto il terzo livello del monumento e non ha dato spiegazioni. Il gesto ha provocato l'evacuazione del piazzale antistante

A Parigi un uomo è stato arrestato dopo aver scalato la Torre Eiffel e aver appeso una bandiera degli Stati Uniti, nel giorno del 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza Usa. L’episodio è accaduto oggi pomeriggio e ha provocato l'evacuazione del piazzale antistante il monumento e di due dei suoi livelli, secondo quanto riferito da fonti della polizia.

L’uomo non ha fornito spiegazioni

L'uomo è stato avvistato intorno alle 15:45 mentre scalava la Torre Eiffel tra il secondo e il terzo livello - poi evacuati - e appendeva una bandiera americana, hanno precisato le fonti. È stato fermato una volta raggiunto il terzo livello, non ha fornito spiegazioni per il suo gesto ed è stato preso in custodia alla stazione di polizia del VII arrondissement, con l'accusa di aver messo in pericolo la vita altrui, hanno aggiunto le fonti delle forze dell’ordine. La bandiera a stelle e strisce è stata rimossa dal gruppo di intervento e protezione (Gip) della direzione dell'ordine pubblico e del traffico (Dopc) della prefettura di polizia di Parigi.