Un Airbus A380 in viaggio da Dubai a Londra è stato costretto a deviare in Egitto per il grave malore del pilota italiano, colpito da pancreatite acuta. Velivolo evacuato e volo cancellato in attesa di un sostituto
Un malore improvviso per un pilota italiano di un aereo della Emirates ha costretto l'equipaggio ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto del Cairo per salvargli la vita. Il fatto è avvenuto durante un volo tra Dubai e Londra. L'uomo è stato evacuato dall'aereo e trasportato in ospedale. Lo si apprende da fonti dell'aeroporto. La torre di controllo ha ricevuto una notifica dal volo Emirates EK1, in rotta dall'aeroporto internazionale di Dubai all'aeroporto di Londra Heathrow, che richiedeva l'autorizzazione per un atterraggio di emergenza a causa del malore del pilota italiano. All'aereo è stata concessa la priorità di atterraggio e, una volta fermato, un medico è salito a bordo e ha visitato l'uomo. Al pilota è stata diagnosticata una pancreatite acuta ed è stato raccomandato il ricovero immediato in un ospedale vicino all'aeroporto. Il volo è stato cancellato e si sta cercando un pilota sostitutivo per l'Airbus A380.
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