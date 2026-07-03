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Usa, sparatoria in centro commerciale nel Michigan: 2 morti

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Secondo i media locali, il conflitto a fuoco è scoppiato al piano terra tra due uomini che avrebbero entrambi perso la vita. Ferita una terza persona

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Una sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Fairlane Town Center, a Dearborn, nello Stato americano del Michigan. Lo riferisce l'emittente Abc News. In una nota, il dipartimento di polizia di Dearborn ha spiegato che "c'è un'indagine attiva e in corso" e ha invitato residenti e visitatori a evitare l'area mentre gli agenti mettono in sicurezza la zona. Dalle prime notizie emerse le persone morte sarebbero due, mentre una terza è rimasta ferita. Secondo WXYZ Detroit, il conflitto a fuoco è divampato al piano terra tra due uomini che avrebbero entrambi perso la vita.

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