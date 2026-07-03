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I bambini che non dovevano morire: scandalo della sanità a Nottingham

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Anni di battaglie di diverse famiglie trovano conferma nella review indipendente che documenta fallimenti diffusi nell'assistenza alla maternità, e rappresenta uno dei momenti più drammatici nella storia recente del servizio sanitario britannico. Sebbene Nottingham rappresenti il caso più grave emerso finora, non si tratta di un episodio isolato

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