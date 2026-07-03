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Trump proclama la giornata nazionale delle capesante, ecco perché

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©Getty

 L'iniziativa nasce per celebrare la riapertura e l'allargamento della pesca dei molluschi in un'area del New England dove questa attività era stata limitata da oltre vent'anni. Trump attacca i "comunisti", dicendo che "se dovessero vincere, non pescherete mai più"

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Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'istituzione della "Giornata nazionale delle capesante", per celebrare la decisione della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) di riaprire alla pesca delle capesante il settore settentrionale del Georges Bank, nel New England. La misura, ha scritto su Truth Social, "realizza il sogno dei nostri grandi pescatori, che sono stati trattati così male dalle amministrazioni Obama e Biden e dal Canada". 

Trump ai pescatori: “ 'Votate per i repubblicani"

Trump ha definito "un grande onore" aver promosso un intervento che, a suo dire, "libererà i pescatori da ridicole restrizioni ambientali" introdotte durante le amministrazioni passate, e ha lanciato un appello elettorale rivolto direttamente alla categoria: "Votate repubblicano alle elezioni di metà mandato, perché se i comunisti vincono, non pescherete mai più!".

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Aperta la pesca anche per le aragoste

Secondo il presidente, la riapertura dell'area consentirà di portare "milioni di libbre in più di splendide capesante selvatiche ogni anno sulle tavole degli americani" e di creare nuovi posti di lavoro a Norfolk, in Virginia, a Cape May, nel New Jersey, a New Bedford, in Massachusetts, e più in generale lungo tutta la costa orientale. Trump ha inoltre rivendicato di aver aperto alla pesca "una vasta area al largo della costa orientale" anche per i pescatori di aragoste e "mezzo milione di miglia quadrate del Pacifico, dove tutti i Paesi potevano pescare tranne i nostri grandi pescatori americani".

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