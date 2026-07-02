La madre è sopravvissuta al duplice sisma che ha devastato il Paese. La donna ha dato alla luce Gabriana Isabela nel campo sfollati dove sono impegnati anche i sanitari della missione italiana. Mamma e bimba stanno bene

Nel campo per sfollati di Caraballeda, in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il Paese. La piccola, Gabriana Isabela, è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell’esercito venezuelano, dove sono impegnati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione civile.

Mamma e bimba trasferite in ospedale



Medici e infermieri italiani sono intervenuti a supporto del team sanitario locale. La madre, sopravvissuta al sisma, e la neonata stanno bene e sono state trasferite in ospedale. "È una bimba deliziosa. Questa volta madre natura ha deciso che doveva andare tutto bene”, ha raccontato all’Ansa Stefano Geniere Nigra, medico di emergenza della missione italiana in Venezuela coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. “In un momento come questo ci siamo tutti emozionati e resi conto di come in qualche modo madre natura voglia dimostrare come un po' di ottimismo e speranza in un momento così drammatico bisogna avercelo”, ha concluso.