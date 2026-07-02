L'incidente nella provincia nord-orientale di Mukdahan: un ragazzino di 11 anni, alla guida del pickup dei genitori preso senza permesso, ha perso il controllo del mezzo e ha investito un corteo di pellegrini. Nel gruppo c'erano 35 monaci e cinque fedeli laici. Oltre agli otto morti, i feriti sono più di dieci. La polizia ha sequestrato il veicolo e convocato i genitori del minore

Almeno otto monaci buddisti sono morti e più di dieci sono rimasti feriti nel nord-est della Thailandia, dopo che un bambino di 11 anni, al volante del pickup dei genitori, ha travolto la processione di cui facevano parte. L'incidente è avvenuto nella provincia di Mukdahan e ne ha dato notizia la polizia locale.

Il corteo era composto da 35 monaci e cinque fedeli laici, in cammino a piedi lungo una strada della provincia per un pellegrinaggio. È in quel momento che il mezzo si è schiantato contro il gruppo. Il minore, secondo la ricostruzione della polizia, aveva preso il veicolo dei genitori senza permesso e, non sapendo guidare, ne ha perso il controllo.

Le parole della polizia

A parlare con i giornalisti è stato il capo della polizia locale, Pairoj Thaiphutsa, che ha confermato l'identikit del responsabile: "Il sospettato è un bambino" di 11 anni. Il pickup è stato sequestrato: "Il veicolo è stato sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti tecnici volti a stabilire la causa dell'incidente", ha spiegato.

Convocati i genitori

L'attenzione degli inquirenti si sposta ora sul nucleo familiare del minore. "Abbiamo chiesto ai genitori del bambino di presentarsi, in modo da poter individuare chi fosse responsabile della sua sorveglianza e avviare l'iter legale", ha aggiunto Pairoj Thaiphutsa. Il caso dovrà quindi chiarire il profilo delle responsabilità civili e penali a carico degli adulti.