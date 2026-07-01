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Gustavo Petro: “L’Europa torni a essere un faro della democrazia"

Michele Cagiano de Azevedo

Michele Cagiano de Azevedo
©Ansa

Per il presidente della Colombia, in Italia per incontrare Papa Leone XIV, le priorità sono chiare: la lotta alla crisi climatica, il controllo dell'intelligenza artificiale, lo smantellamento del diritto internazionale. L'intervista a Sky TG24 Insider

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