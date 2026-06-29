Nella zona di Lagos de Moreno, nello Stato messicano di Jalisco, in dieci giorni almeno cinque presunti ladri di moto sono stati trovati legati con il nastro adesivo ai pali della luce. Sui volti, baffi disegnati e la scritta "ladro". Dietro le azioni un vigilante mascherato ribattezzato sui social "Batman". La polizia, però, dà la caccia a lui ascolta articolo

Non ha il caratteristico costume da supereroe e nemmeno un pipistrello sul petto, ma il soprannome se l'è guadagnato lo stesso: a Lagos de Moreno, nello Stato messicano di Jalisco, qualcuno ha deciso di fare il giustiziere notturno con i ladri di moto, secondo la stampa messicana. Li insegue, li immobilizza con metri di nastro adesivo e li lascia legati ai pali della luce, come trofei in bella vista. I social l'hanno già incoronato: è il "Batman" della città. Con un dettaglio non da fumetto: a cercarlo, adesso, è la polizia.

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Cinque uomini legati in dieci giorni I ritrovamenti sarebbero cominciati il 13 giugno. Nell'arco di una decina di giorni almeno cinque uomini sono stati scoperti legati ai pali dell'illuminazione pubblica, impacchettati nel nastro adesivo e impossibilitati a muoversi. Accanto ad alcuni di loro, le moto che avrebbero rubato: lasciate lì, ben in vista, quasi a voler mostrare il corpo del reato. In una delle immagini più diffuse due uomini compaiono legati schiena contro schiena allo stesso palo, con un cartello rosa sopra le teste e una moto parcheggiata davanti, come una firma.

Baffi da gatto e la scritta "ladro" sul volto Il vigilante non si limita a immobilizzare i suoi "clienti": li marchia. Diversi dei presunti ladri sono stati trovati con baffi finti, "baffi da gatto" e la parola spagnola per "ladro" disegnati sulla faccia. Un tocco scenografico che ha trasformato la cronaca locale in un caso virale. A diffondere le foto è stato il giornalista messicano Luis Cárdenas, che per primo ha parlato del "Batman di Lagos de Moreno", consegnando l'anonimo giustiziere ai social di tutto il mondo.