Australia, la rissa tra due canguri fa il giro del web. VIDEO

Due canguri si sono fronteggiati con calci e pugni nel giardino di una casa nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Allertato da rumori insoliti, il proprietario si è affacciato sul suo cortile e, alla vista di quanto stava succedendo, ha ripreso la scena per poi pubblicarla sul web. Il video ha già ottenuto oltre 30 milioni di visualizzazioni.

Il duello è durato diversi minuti fino all'allontamento di uno dei due

Il video di una rissa con protagonisti due canguri sta facendo impazzire gli utenti sul web, diventando una "hit mondiale". Qualche giorno fa, Gabriel Robinson si è affacciato sul giardino della sua casa di Dungog, in Australia, dopo aver sentito rumori sospetti. E proprio all'interno della sua proprietà ha assistito a un vero e proprio match di boxe tra canguri, a pochi metri dalle sue finestre. Robinson è rimasto ipnotizzato dalla rissa tra i due animali, che si sono scambiati colpi durissimi, per poi riprendere la scena e pubblicare il video sui social. Il duello è durato diversi minuti, prima della fuga di uno dei contendenti che si è allontanato. L'uomo ha raccontato che in molti pensano addirittura che "si tratti di un video realizzato con l'AI perché la luce è praticamente perfetta".