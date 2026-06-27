WOMA 2026, Barroso: "Non c’è consenso neppure sul salvare i bambini"

In un mondo attraversato da tensioni geopolitiche, guerre commerciali e crescenti divisioni internazionali, il rischio più grande è perdere la capacità di trovare accordi persino sui temi che dovrebbero unire tutti: la salute e la protezione delle persone più vulnerabili. È questo il messaggio che José Manuel Durão Barroso, già Presidente della Commissione Europea e oggi Chair di Gavi, the Vaccine Alliance, ha affidato all’intervista rilasciata a Sky TG24 in occasione di WOMA 2026 – Inspiring the WOrld of pharMA, il nuovo forum internazionale dedicato al mondo Pharma, MedTech, Healthcare e Life Sciences che si è tenuto all’Allianz MiCo di Milano riunendo circa mille professionisti, manager, ricercatori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per discutere il futuro delle Scienze della Vita.

Barroso è stato uno degli ospiti più autorevoli della manifestazione, che ha messo al centro innovazione, ricerca, intelligenza artificiale, leadership e sostenibilità dei sistemi sanitari. Ma il suo intervento ha allargato lo sguardo ben oltre il settore farmaceutico, toccando uno dei nodi più delicati del nostro tempo: la crisi della cooperazione internazionale. Da presidente del Board di Gavi, l’alleanza globale pubblico-privata che dal 2000 ha contribuito a vaccinare oltre 1,2 miliardi di bambini nei Paesi a basso reddito, Barroso osserva ogni giorno come le grandi sfide della salute globale non possano essere affrontate da un singolo Paese, ma richiedano alleanze, fiducia e responsabilità condivise. Eppure, secondo l’ex presidente della Commissione Europea, il clima internazionale non è mai stato così complesso.