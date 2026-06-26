Sisma Venezuela, 2 anziani si tengono per mano durante scossa. VIDEO

Quando il terreno ha iniziato a tremare l’uomo si è alzato dal divano per capire cosa stesse succedendo, per poi avvicinarsi alla moglie, disabile e bloccata sulla sedia a rotelle, per aiutarla e proteggerla

Una scena drammatica capace di suscitare paura sì, ma anche emozione e solidarietà. È diventato virale un video in cui due anziani si tengono per mano e si sostengono durante una delle terribili scosse di terremoto in Venezuela (GUARDA IL VIDEO). Quando il terreno ha iniziato a tremare l’uomo si è alzato dal divano per capire cosa stesse succedendo, per poi avvicinarsi alla moglie, disabile e bloccata sulla sedia a rotelle, per aiutarla. In segno di protezione poi il marito le ha preso le mani e si è messo sopra di lei per proteggerla. Nel video si sente l’anziana urlare di paura mentre in casa le pareti tremano e quadri e suppellettili oscillano. L’uomo non si perde d’animo e la rincuora fino alla fine della terribile scossa (SEGUI IN DIRETTA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL TERREMOTO IN VENEZUELA SUL LIVEBLOG).

