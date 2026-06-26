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Germania, attentato di Magdeburgo: responsabile condannato a ergastolo

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Il 51enne, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di sei persone e il ferimento di altre decine, nell'attacco a bordo di un'auto avvenuto il 20 dicembre del 2024

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In Germania il tribunale regionale di Magdeburgo ha condannato al carcere a vita l'autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale. Il 51enne Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di sei persone e il ferimento di altre decine, nell'attacco a bordo di un'auto avvenuto il 20 dicembre del 2024.

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©Getty

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Attentato a Magdeburgo, area tragedia presidiata da polizia e militari

Il mercatino di Natala sarà chiuso definitivamente per quest'anno. LA polizia cerca testimonianze e ha avviato una linea per chi cerca persone che erano presenti ieri sera durante l'attacco. Aumentata la sicurezza in tutta la Germania. Intanto contunua a salire il bilancio delle vittime

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