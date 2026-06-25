Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elezioni in Perù, Keiko Fujimori è il nuovo presidente

Mondo
©Getty

La candidata alla presidenza per il partito Fuerza Popular ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha dichiarato che non avrebbe risposto alle accuse di brogli del suo rivale, il candidato Roberto Sánchez

ascolta articolo

Keiko Fujimori, candidata alla presidenza del Perù per il partito Fuerza Popular, ha mostrato i risultati elettorali in possesso del partito. Fujimori ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha dichiarato che non avrebbe risposto alle accuse di brogli del suo rivale, il candidato Roberto Sánchez. "Non abbiamo sentito alcuna accusa supportata da prove, continuano solo a seminare dubbi e a fomentare disordini. Non intendo rispondere", ha affermato Fujimori.

Il secondo turno delle elezioni in Perù si è tenuto il 7 giugno e le autorità hanno dichiarato che lo spoglio dei voti avrebbe richiesto quasi un mese prima che i risultati fossero esaminati.

Mercoledì, l'Ufficio Nazionale per i Processi Elettorali (ONPE) del Perù ha proclamato Keiko Fujimori vincitrice con il 50,121% dei voti, mentre Roberto Sánchez ha ottenuto il 49,879%.

"Siamo consapevoli che il Perù è diviso – di fatto è diviso in due – e comprendiamo questi risultati e ciò che molte persone chiedono, soprattutto, è che lo Stato torni a funzionare correttamente", ha concluso Fujimori. I documenti mostrati da Fujimori sono stati raccolti dai rappresentanti di Popular Force presenti nei seggi elettorali.

Mondo: Ultime notizie

Devastante doppio terremoto in Venezuela, è stato d'emergenza. LIVE

live Mondo

Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni: una scossa di...

Iran USA, Trump: "Teheran sta facendo enormi concessioni". LIVE

live Mondo

In Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, "stiamo vincendo alla grande. L'Iran sta...

Trump, il discorso al comizio Maga: "Ogni giorno otteniamo vittorie"

Mondo

All'incontro per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti, il presidente americano non ha perso...

Doppio sisma in Venezuela, crolli e paura a Caracas. LE FOTO

Mondo

Le immagini dei crolli a Caracas dopo il doppio potente sisma che ha colpito il Venezuela tra il...

8 foto

Doppio terremoto 7.1 e 7.5 in Venezuela: allerta tsunami nei Caraibi

Mondo

Lo riferisce l'Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Allarme onde anomale alle Isole...

Mondo: I più letti