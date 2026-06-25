Elezioni in Perù, Keiko Fujimori è il nuovo presidente

Keiko Fujimori, candidata alla presidenza del Perù per il partito Fuerza Popular, ha mostrato i risultati elettorali in possesso del partito. Fujimori ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha dichiarato che non avrebbe risposto alle accuse di brogli del suo rivale, il candidato Roberto Sánchez. "Non abbiamo sentito alcuna accusa supportata da prove, continuano solo a seminare dubbi e a fomentare disordini. Non intendo rispondere", ha affermato Fujimori.



Il secondo turno delle elezioni in Perù si è tenuto il 7 giugno e le autorità hanno dichiarato che lo spoglio dei voti avrebbe richiesto quasi un mese prima che i risultati fossero esaminati.



Mercoledì, l'Ufficio Nazionale per i Processi Elettorali (ONPE) del Perù ha proclamato Keiko Fujimori vincitrice con il 50,121% dei voti, mentre Roberto Sánchez ha ottenuto il 49,879%.



"Siamo consapevoli che il Perù è diviso – di fatto è diviso in due – e comprendiamo questi risultati e ciò che molte persone chiedono, soprattutto, è che lo Stato torni a funzionare correttamente", ha concluso Fujimori. I documenti mostrati da Fujimori sono stati raccolti dai rappresentanti di Popular Force presenti nei seggi elettorali.

