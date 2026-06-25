Bernard-Henri Lévy: "Putin non vuole il Donbass, vuole l’Europa"
Riflettendo sul destino dell’Occidente, il filosofo francese sostiene che il conflitto tra Mosca e Kiev rappresenta una frontiera decisiva per il futuro europeo e accusa Putin, definito come "il volto della nuova barbarie", di voler "destabilizzare l’Italia". Sulla crisi in Medio Oriente sottolinea che è possibile sia "difendere Israele" sia criticare Netanyahu e riconoscere che "le immagini di Gaza sono atroci". E su Trump: "Mi ricorda Romolo Augustolo"
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