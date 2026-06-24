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Turchia, ucciso un sospetto membro dell'ISIS prima del Summit Nato

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La polizia ha fatto irruzione in una casa a Haymana, nella provincia di Ankara, e nello scontro a fuoco sarebbe stato ucciso un uomo

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Un sospetto membro dell'Isis è stato ucciso ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato islamico prima del vertice Nato in programma il 7 e l'8 luglio. Secondo Ntv, la polizia ha fatto irruzione nell'abitazione, a Haymana in provincia di Ankara, di un sospetto appartenente all'Isis, che "aveva impartito istruzioni per un attentato tramite i social media prima del vertice Nato", e durante l'operazione è iniziato uno scontro a fuoco tra gli agenti e il sospetto, che è rimasto ucciso mentre sua moglie è rimasta ferita.

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Ipa/Sky TG24

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