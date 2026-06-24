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Molti americani dubitano che gli Usa esisteranno tra altri 250 anni

Gianluca De Feo

Youtrend
Il Monumento a George Washington illuminato con una proiezione dell'iniziativa "Freedom 250", voluta del presidente Donald Trump per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione d'Indipendenza (Getty)

Il 4 luglio 2026 gli Stati Uniti festeggeranno due secoli e mezzo tondi dalla Dichiarazione d'Indipendenza. A questo anniversario dall'alto valore simbolico gli americani si presentano con molti dubbi sul futuro del Paese. Quasi 4 statunitensi su 10 pensano che gli Usa si disgregheranno. La sensazione che la tenuta della federazione sia a rischio è piuttosto diffusa e trasversale. Analizziamo i dati del sondaggio Reuters/Ipsos

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