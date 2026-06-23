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Grave epidemia di dengue in Sri Lanka, oltre 44mila casi

Mondo
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Registrati oltre mille casi nelle ultime ore, dall'inizio dell'anno sono 28 i decessi. La popolazione è stata esortata a mantenere pulito l'ambiente circostante le abitazioni per contribuire a contenere l'epidemia

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Emergenza Dengue in Sri Lanka, dove sono stati registrati 1.069 casi nelle ultime ore. Dall'inizio dell'anno il Paese è arrivato a oltre 47mila contagi e 28 decessi accertati.

Secondo il direttore dell'Unità nazionale per il controllo del virus "la capacità degli ospedali è già stata superata, con medici e infermieri sottoposti a forte pressione". Secondo quanto riferito c'è il rischio di collasso delle strutture nel caos in cui l'ondata di contagi dovesse continuare.

Le raccomandazioni

 

La popolazione è stata esortata a mantenere pulito l'ambiente circostante le abitazioni per contribuire a contenere l'epidemia e le istituzioni hanno mobilitato anche l'esercito.

2231830455 - ©Getty

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