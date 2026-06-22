Papa Leone XIV: "La medicina non sia serva di una morte programmata"

Nella sua udienza alla fondazione Jérôme Lejeune, il Papa ha messo in guardia da derive che affidano alla medicina decisioni sulla vita di embrioni e anziani. Ha richiamato la figura dello scienziato, noto per i suoi studi sulla sindrome di Down, come esempio di equilibrio tra ragione e cuore e come riferimento per giovani e professionisti in cerca di coerenza

Il richiamo alla figura di Jérôme Lejeune

Il Papa ha richiamato "il messaggio e l'opera del venerabile Jérôme Lejeune", sottolineando come il suo insegnamento si fondi "sull'universalità della ragione e del cuore uniti. Possa egli ispirare il coraggio della verità nei tanti giovani e professionisti che desiderano coerenza; possa aiutarli a unire, senza rigidità, ragione e fede, parola e opera, l'assenza di giudizio sulle persone e il rifiuto della menzogna". Leone ha infine espresso l'auspicio che la preghiera possa "sostenere i vostri sforzi e diffondere la sua tenerezza su tutte le persone vulnerabili",concludendo con un pensiero rivolto in particolare ai medici e ai ricercatori.