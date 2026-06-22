Tre persone sono morte in una sparatoria nel quartiere di Côte-des-Neiges, a Montréal, area a forte presenza ebraica. Tra le vittime un agente di polizia, un civile e l'assalitore, indicato dalle autorità come "neutralizzato". L'operazione delle forze dell'ordine è ancora in corso e i residenti sono stati invitati a restare in casa

Tre morti, tra cui un agente di polizia, in una sparatoria a Montréal. L'attacco è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese a forte presenza ebraica, dove la polizia locale (SPVM) è intervenuta intorno alle 11:30 ora locale di lunedì 22 giugno. Oltre al poliziotto, hanno perso la vita un civile e l'uomo armato, definito dalle autorità "neutralizzato". Nel corso della sparatoria almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati. La polizia finora non si è sbilanciata sui motivi dell'aggressore che, secondo quanto riportato dal "Journal de Montreal", proveniva da Alberta e indossava una mimetica.

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Intorno alle 11:30 la protezione civile canadese ha diffuso un'allerta per "minaccia imminente", segnalando la presenza di un sospetto armato e pericoloso nel settore di Côte-des-Neiges. Agli abitanti della zona è stato chiesto di rifugiarsi all'interno degli edifici e di chiudere a chiave le porte. Le autorità del Québec hanno disposto la chiusura di tratti dell'autostrada Décarie nei due sensi di marcia e di una stazione della metropolitana.

"Chiediamo a tutti di evitare il settore. La situazione non è sotto controllo", ha dichiarato Jean-Pierre Brabant, portavoce della polizia di Montréal, mentre le operazioni erano ancora in pieno svolgimento.

Le vittime

In un primo momento le autorità avevano riferito di un sospetto neutralizzato e di due agenti e un civile feriti. Successivamente la polizia ha confermato la morte di uno dei suoi uomini: "È con immensa tristezza che confermiamo la morte di uno dei nostri agenti caduto in servizio. Seguiranno ulteriori dettagli". Il bilancio è poi salito a tre vittime: l'agente, un civile e l'assalitore.

Un quartiere a forte presenza ebraica

Côte-des-Neiges è una delle aree storiche dell'insediamento ebraico a Montréal, con scuole, sinagoghe, ristoranti kosher e centri comunitari, tra cui un centro Chabad. Tutte le attività e gli istituti ebraici della zona sono stati posti in lockdown. Secondo i media locali l'obiettivo dell'attacco sarebbero state attività commerciali ebraiche, ma la natura del movente non è al momento confermata dalle autorità.