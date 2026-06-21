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Gli americani e la politica: nove (nuove) sfumature di partecipazione

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il Pew Research Center ha suddiviso la popolazione statunitense in nove gruppi distinti, sulla base non dell’appartenenza partitica, ma di atteggiamenti politici, culturali e sociali. L’aspetto forse più interessante che emerge dall’analisi è il fatto che i gruppi più estremisti e rumorosi, che spesso dominano il dibattito pubblico e sui social media, rappresentano in realtà una minoranza della popolazione

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