Gli americani e la politica: nove (nuove) sfumature di partecipazione

Il Pew Research Center ha suddiviso la popolazione statunitense in nove gruppi distinti, sulla base non dell’appartenenza partitica, ma di atteggiamenti politici, culturali e sociali. L’aspetto forse più interessante che emerge dall’analisi è il fatto che i gruppi più estremisti e rumorosi, che spesso dominano il dibattito pubblico e sui social media, rappresentano in realtà una minoranza della popolazione
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