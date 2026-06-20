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Elettori-contro: negli Usa si vota per disprezzo dell’avversario?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Lo conferma un recente sondaggio Reuters/Ipsos, che mostra come circa i due terzi degli elettori americani affiliati ai due principali partiti ritengano di dover talvolta votare candidati che non gradiscono, semplicemente per evitare che il partito opposto vinca le elezioni

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