Elettori-contro: negli Usa si vota per disprezzo dell’avversario?

Lo conferma un recente sondaggio Reuters/Ipsos, che mostra come circa i due terzi degli elettori americani affiliati ai due principali partiti ritengano di dover talvolta votare candidati che non gradiscono, semplicemente per evitare che il partito opposto vinca le elezioni
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