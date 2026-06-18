Inghilterra, bimbo di 3 anni spinto in recinto coccodrilli: è grave

La vicenda è avvenuta nel parco del Johnsons Zoo di Old Hurst, in un'area di campagna non lontano dalla cittadina di Huntington, nel Cambridgeshire. Secondo la polizia, il bambino e il 30enne non si conoscevano e l’uomo avrebbe spinto il piccolo di proposito anche se i dettagli non sono ancora chiari. Le condizioni del bimbo sono critiche ma stabili

Un bambino di 3 anni è stato spinto nel recinto dei coccodrilli in uno zoo privato di Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire: il piccolo sarebbe stato azzannato dagli animali e ha riportato ferite gravi. La polizia britannica ha arrestato un uomo di 30 anni: è accusato di tentato omicidio.

Cos’è successo

La vicenda è avvenuta in pieno giorno nel parco del Johnsons Zoo di Old Hurst, in un'area di campagna non lontano dalla cittadina di Huntington. Secondo la polizia, il bambino e il 30enne non si conoscevano e l’uomo avrebbe spinto il piccolo di proposito anche se i dettagli non sono ancora chiari. Il bambino è stato subito soccorso e portato in elisoccorso all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge, dove è ricoverato: secondo i medici, le sue condizioni sono "critiche ma stabili".

Il bambino e l’uomo arrestato

Non è stato ufficializzato se le ferite sono state causate dai morsi dei coccodrilli. La Cambridgeshire Police, tramite la capo ispettrice Verity McCann, ha spiegato che sono in corso degli accertamenti per stabilirlo con certezza. Per quanto riguarda l’uomo arrestato, la polizia non ha avanzato ipotesi sul movente: ha detto solo che è originario del Norfolk, sulla costa est dell'Inghilterra centrale, e ha mantenuto riserbo sulla sua identità, come da prassi britannica.

Lo zoo

Il parco Johnsons Zoo di Old Hurst è una struttura a conduzione familiare che, si legge sul suo sito, ospita circa 100 specie di "affascinanti animali" esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e coccodrilli. La famiglia Jonhson ha annunciato la chiusura della Tropical House fino a nuovo ordine.