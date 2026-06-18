Le misure, ispirate alla linea storica della leadership cubana puntano a rafforzare la gestione economica con più mercato e tutela sociale. Il piano sarà presentato all'Assemblea nazionale in un contesto di forte contrazione economica tra il 2020 e il 2025

Il Partito comunista di Cuba ha respinto le critiche al nuovo pacchetto di riforme economiche e sociali discusso in una sessione straordinaria del Comitato centrale, sostenendo che le misure "non costituiscono in alcun modo una deviazione dal progetto socialista". In una nota diffusa sui social, il partito ha affermato che le proposte rappresentano "un'espressione della logica di sviluppo di questo periodo storico" e si ispirano alle idee di Fidel Castro, Raúl Castro e del presidente Miguel Díaz-Canel.