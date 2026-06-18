Alla ministeriale Nato, il titolare della Difesa richiama l'Europa a un contributo più equilibrato nell'Alleanza in vista di una "Nato 3.0" più dipendente dagli alleati europei. Giorgetti conferma la piena consapevolezza del Mef e precisa che tempi e modalità dipendono dal ministero, mentre il quantum non rientra nelle sue competenze ascolta articolo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo a margine della ministeriale Nato, ha ricordato che il piano sull'aumento delle spese per la difesa "che era stato approvato dal Parlamento l'anno scorso, che prevedeva un aumento 0,15% quest'anno, 0,15% quello successivo, 0,20% quello dopo, era un piano credibile di un percorso per arrivare agli impegni presi". L'obiettivo non è stato rispettato a causa del mancato superamento della procedura di infrazione. Crosetto auspica che il percorso possa essere recuperato già dal bilancio 2027, sottolineando che non esistono alternative "qualunque sia la maggioranza e la forza politica che guida il Paese".

La posizione del ministro dell'Economia Sul ruolo del Ministero dell'Economia, Crosetto ha affermato che Giancarlo Giorgetti è "totalmente consapevole" della necessità di rispettare gli impegni sulla spesa militare. Da parte sua, Giorgetti - rispondendo ai giornalisti a margine di un'audizione in Senato - ha precisato di conoscere "tempi e modalità" del percorso, mentre "il quantum non dipende da me". Il ministro ha aggiunto che "tutto il resto lo stiamo gestendo, non c'è polemica" rispetto alle parole di Crosetto.

Prestiti Safe e vincoli europei Crosetto ha spiegato che i prestiti Safe avrebbero potuto rappresentare "uno scalino in più, un modo in più, perché ha un'alternativa, perché è finanziato dall'Unione Europea e non attraverso il debito italiano. Però è una scelta. Quest'anno si è inciampati nello 0,15% per la mancata uscita dalla procedura di inflazione, per cui alla fine ci si è trovati a scontrarsi coi vincoli europei". Il ministro ha ribadito che "sono 3,5-4 anni che continuo a dire che se si fossero eliminati completamente i vincoli europei sulle spese pubbliche, non ci saremmo trovati in questa situazione, ci troviamo in questa situazione". L'Europa, ha aggiunto "continua a essere lenta, burocratica ed arrivare anni dopo a prendere decisioni importanti". Vedi anche Crosetto: Safe è strumento aggiuntivo per Difesa, vedremo se utilizzarlo