Dissidente russo ucciso in Polonia, Tusk: "Omicidio politico"

Skrepetsky, ucciso nella Polonia orientale da un killer, era noto per le sue caricature, a volte anche provocatorie, che prendevano di mira importanti figure politiche russe, a partire da Vladimir Putin. "Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione molto grave con una dimensione internazionale," ha dichiarato il primo ministro polacco

L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrepetsky, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Vladimir Putin, si tratterebbe probabilmente di un "omicidio politico". Lo ha riferito il primo ministro polacco, Donald Tusk. "Tutti gli indizi indicano che si tratta di un omicidio politico", ha affermato il leader a proposito dell'assassinio di Skrepetsky, il cui vero nome è Robert Kuzovkov, avvenuto nelle scorse ore nella Polonia orientale. "Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione molto grave con una dimensione internazionale," ha aggiunto Tusk.

Le caricature

Skrepetsky era noto per le sue caricature, a volte anche provocatorie, che prendevano di mira importanti figure politiche russe, a partire da Vladimir Putin e passando per il leader sovietico Joseph Stalin, senza dimenticare Alexei Navalny e Ramzan Kadyrov. In una delle sue opere più conosciute, per esempio, ha reinterpretato un'icona ortodossa classica, raffigurando Stalin che culla Putin al posto della Madonna con Gesù Bambino.

Le tensioni tra Polonia e Russia

Il caso potrebbe rischiare, adesso, di riacutizzare le tensioni tra la Polonia e la vicina Russia, già a livelli significativi dopo gli incidenti con droni sul territorio polacco avvenuti lo scorso autunno e di cui Varsavia ha accusato Mosca.

Un'esecuzione mirata

La morte di Skrepetsky è sembrata un'esecuzione mirata, avvenuta in pieno giorno nella Polonia orientale. L'attivista e caricaturista è stato freddato a colpi d'arma da fuoco a Biała Podlaska, non lontano dal confine bielorusso. Aveva 44 anni e solamente poche settimane fa a Venezia aveva unito la propria voce a quella dei movimenti di protesta contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. L'artista, stando alle prime indagini, sarebbe stato intercettato da un uomo armato non identificato, che gli ha scaricato addosso tre proiettili. Quando Skrepetsky è crollato a terra, l'aggressore si è avvicinato per infliggergli il colpo di grazia, sparandogli altre due volte a bruciapelo.

La fuga dalla Russia

Fuggito dalla Russia nel 2021 per sfuggire alle persecuzioni politiche, Skrepetsky aveva trovato rifugio in Polonia. Tra i primi a rendere nota la vicenda legata alla sua morte è stata la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, che su X ha espresso il suo cordoglio definendo l'omicidio una terribile notizia. "Il fenomeno delle aggressioni extraterritoriali ai danni di dissidenti dei regimi autoritari rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza europea", ha dichiarato Picierno, invocando l'istituzione di una rete europea per la protezione degli oppositori politici.