Una banconota col volto di Trump? L’idea non convince neanche i MAGA

Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza e tra le varie iniziative c'è anche la proposta di emettere una nuova banconota da 250 dollari con stampato il volto del presidente. Cosa ne pensano gli americani? Vediamo il sondaggio YouGov che mostra un'ampia opposizione rispetto a questo progetto e non solo
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