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Svezia, condannato per aver costretto la moglie a rapporti sessuali con 120 uomini

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Il tribunale distrettuale di Härnösand ha stabilito che l'uomo, il cui nome non è stato reso noto, la controllava attraverso minacce di violenza e telecamere di sicurezza. Tra i reati contestati: tentato stupro, sfruttamento della prostituzione aggravato, aggressione e minacce

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Una vicenda di violenza che richiama alla mente quella di Gisèle Pelicot in Francia. In Svezia un uomo di 61 anni è stato condannato a quattro anni e cinque mesi di carcere per aver costretto la moglie a fornire prestazioni sessuali a più di 120 uomini. Lo riporta la Bbc. Il tribunale distrettuale di Härnösand ha stabilito che l'uomo, il cui nome non è stato reso noto, la controllava attraverso minacce di violenza e telecamere di sicurezza. Tra i reati contestati: tentato stupro, sfruttamento della prostituzione aggravato, aggressione e minacce. In base a quanto riportato, l'uomo è un ex militare, un ex membro degli Hells Angels (banda di motociclisti, considerata un'organizzazione criminale, nata negli Stati Uniti d'America e diffusa in tutto il mondo), che vendeva la moglie su chat online spacciandosi per lei quando prendeva accordi con i clienti.

Il processo

L'uomo, originario della provincia svedese di Ångermanland, ha sempre negato ogni addebito, affermando di aver solo contribuito a organizzare incontri consensuali. Tuttavia, il tribunale ha dato ragione all'accusa, ritenendo che avesse "sfruttato spietatamente" la donna e stabilendo che l'uomo aveva "influenzato e indotto la moglie a compiere atti sessuali su se stessa, a trasmetterli online, a procurarsi ulteriori clienti per prestazioni sessuali e a cercare di convincere vicini e clienti ad avere rapporti sessuali con lei". Oltre alla pena detentiva, gli è stato ordinato di pagare alla donna 200.000 corone svedesi (15.900 sterline) a titolo di risarcimento danni. Il tribunale ha anche condannato altri 28 uomini per aver acquistato atti e servizi sessuali. Durante le indagini sono stati identificati circa 120 clienti; 29 sono stati processati e 28 condannati. Il caso francese, che aveva fatto scandalo in tutto il mondo, aveva portato alla condanna di Dominique Pelicot per aver drogato la moglie e aver permesso ad altri uomini di violentarla per un periodo di nove anni.

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