“Basta nuovi residenti”: la Svizzera vota il referendum per isolarsi

Agli occhi dell’Ue, Paese di cui la Svizzera non è parte ma con cui intrattiene fitti rapporti commerciali e politici, l’approvazione di questo referendum, una presa di posizione del genere, equivarrebbe a una sconfessione pubblica di tutto ciò che l’Europa propugna da anni, a partire dalla libera circolazione delle persone
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