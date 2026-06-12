Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

“Basta nuovi residenti”: la Svizzera vota il referendum per isolarsi

Luciana Grosso

Ispi
©IPA/Fotogramma

Agli occhi dell’Ue, Paese di cui la Svizzera non è parte ma con cui intrattiene fitti rapporti commerciali e politici, l’approvazione di questo referendum, una presa di posizione del genere, equivarrebbe a una sconfessione pubblica di tutto ciò che l’Europa propugna da anni, a partire dalla libera circolazione delle persone

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ