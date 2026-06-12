Yoon Suk Yeol e il suo ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun sono stati riconosciuti colpevoli di aver tentato di provocare la Corea del Nord, sperando in una reazione per poter proclamare la legge marziale in patria. Lo scorso febbraio, l'ex presidente era già stato condannato all'ergastolo per insurrezione ascolta articolo

Il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha condannato a 30 anni di carcere l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun. I due sono stati riconosciuti colpevoli di aver ordinato l’invio di droni sulla capitale nordcoreana Pyongyang, nel tentativo di provocare una reazione da parte del Paese nemico, potendo quindi proclamare la legge marziale in patria.

I droni lanciavano volantini per imbarazzare il leader Kim Jong Un In un comunicato, il tribunale ha specificato che l’operazione di cui sono stati riconosciuti colpevoli Yoon e Kim ha comportato "l’utilizzo di risorse militari della Corea del Sud per scopi privati non collegati alla sicurezza nazionale o alla difesa del territorio". "Di conseguenza - si legge nella nota - le nostre capacità e risorse militari sono state esposte alla Corea del Nord, rendendo più difficili le future operazioni e contribuendo al rafforzamento dello stato di preparazione militare nordcoreano". I fatti risalgono all'ottobre 2024, quando la Corea del Nord accusò Seul di aver inviato droni su Pyongyang lanciando volantini di propaganda volti a mettere in imbarazzo il leader Kim Jong Un. L'accaduto fece aumentare le tensioni tra i due Paesi, ma non bastò per giustificare un'eventuale applicazione della legge marziale in Corea del Sud. Vedi anche Seul, ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per legge marziale

L'ex ministro si è occupato della mobilitazione delle forze armate La difesa dell'ex presidente Yoon ha reagito alla sentenza, sostenendo che l'invio di droni fosse una risposta alle migliaia di palloni aerostatici carichi di volantini e rifiuti che la Corea del Nord aveva inviato nel Paese nel 2024. Un gesto che a sua volta mirava a contestare le esercitazioni militari che la Corea del Sud stava portando avanti con gli Stati Uniti, iniziativa che Pyongyang considerava essere una minaccia per la propria sovranità. Per Yoon erano stati chiesti 30 anni, con l'accusa di aver tentato di creare ostilità con la Corea del Nord, mentre preparava una svolta autoritaria per eliminare gli avversari politici. Nei confronti dell'ex ministro, invece, era stata chiesta una pena di 25 anni per aver giocato un ruolo centrale nella mobilitazione delle forze di sicurezza, funzionale all'imposizione della legge marziale. Leggi anche Seul: "Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Giallo"