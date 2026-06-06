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Usa, virale video di "Sleepy Trump" che si addormenta nello Studio Ovale

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Il filmato, dove si vede il presidente americano appisolarsi, è diventato virale sui social media. Il tycoon stava ascoltando una serie di interventi sul carbone seduto alla sua scrivania

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'Commander-in-sleep' e 'sleepy Trump' sono i soprannomi che impazzano sui social media dopo che un nuovo video in cui il presidente americano sembra appisolarsi nello Studio Ovale è diventato virale. Il tycoon sta ascoltando una serie di interventi sul carbone seduto alla sua scrivania e in un paio di momenti sembra chiudere gli occhi, abbandonando la testa da un lato. L'episodio è l'ultimo di una serie per il quasi 80enne presidente e si è verificato proprio all'indomani di un'audizione di Marco Rubio al Congresso durante la quale il segretario di Stato ha smentito che il Trump si sia mai addormentato durante eventi ufficiali. 

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