Il filmato, dove si vede il presidente americano appisolarsi, è diventato virale sui social media. Il tycoon stava ascoltando una serie di interventi sul carbone seduto alla sua scrivania
'Commander-in-sleep' e 'sleepy Trump' sono i soprannomi che impazzano sui social media dopo che un nuovo video in cui il presidente americano sembra appisolarsi nello Studio Ovale è diventato virale. Il tycoon sta ascoltando una serie di interventi sul carbone seduto alla sua scrivania e in un paio di momenti sembra chiudere gli occhi, abbandonando la testa da un lato. L'episodio è l'ultimo di una serie per il quasi 80enne presidente e si è verificato proprio all'indomani di un'audizione di Marco Rubio al Congresso durante la quale il segretario di Stato ha smentito che il Trump si sia mai addormentato durante eventi ufficiali.
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Vertice Trump-Xi, il tycoon accompagnato da 16 Ceo: chi sono. FOTO
Il presidente degli Stati Uniti, nella sua visita a Pechino, è stato accompagnato da una delegazione di manager di aziende attive in un’ampia gamma di settori. L’idea dell’inquilino della Casa Bianca, secondo il New York Times, sarebbe quella di discutere la creazione di un board per gli investimenti e un board per il commercio con la Cina