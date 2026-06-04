Secondo il Washington Post, che cita fonti a conoscenza dei fatti, la nomina di Irizarry ha suscitato allarme tra il personale che si interroga su come una persona condannata per l'attacco alla democrazia americana possa essere considerata affidabile per un ruolo così delicato all'interno del governo degli Stati Uniti. Irizarry è assegnato alla sezione per la guerra irregolare e l'antiterrorismo, un team composto da circa 40 persone che si occupa di operazioni come la sicurezza delle ambasciate, il recupero del personale e il salvataggio degli ostaggi: uno degli incarichi delicati svolti dal Pentagono. In una dichiarazione, il portavoce ad interim del Pentagono, Joel Valdez, ha affermato che Irizarry è "un giovane professionista qualificato e patriottico, e siamo orgogliosi di averlo come nomina politica" al Dipartimento della Difesa.

Dopo Capitol Hill, patteggiò una condanna a 14 giorni di carcere

Non è chiaro chi all'interno dell'amministrazione Trump lo abbia nominato. All'epoca dell'attacco al Campidoglio era una matricola alla Citadel, un'accademia militare pubblica nella Carolina del Sud, e prestava servizio come cadetto nella Civil Air Patrol. Dopo essere arrivato a Washington con altri due uomini, si unì alla folla di sostenitori di Donald Trump che, forzando il cordone di polizia, fece irruzione nell'edificio mentre i membri del Congresso tentavano di certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Entrò attraverso una finestra rotta brandendo un'asta di metallo. Patteggiò una condanna a 14 giorni di carcere e si scusò con le vedove degli agenti delle forze dell'ordine che persero la vita quel giorno. "Mi vergogno perchè sarò sempre parte di quella vergogna", disse durante la sua udienza di condanna nel 2023. "Il 6 gennaio ha rappresentato qualcosa di veramente orribile; è stato il più grande attacco alla nostra democrazia dalla Guerra Civile". Un suo compagno di viaggio, Elliot Bishai, si dichiarò colpevole dello stesso reato minore e perse la possibilità di entrare a far parte del programma di addestramento per ufficiali di volo dell'esercito, vincolo che evidentemente non è valso per Irizarry che, al contrario, fu riammesso a The Citadel nel 2023 e si laureò l'anno successivo.